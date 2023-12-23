【東方日報產評】貨幣戰美元見頂　日圓接力迎拐點

美國聯儲局本月會議維持利率不變，而最新的點陣圖更顯示，明年底聯邦基金利率預期中值為4.6厘，暗示明年將會減息0.75厘，顯示美國本輪緊縮貨幣政策基本完結，明年金融市場主題是「炒減息」，相信資金會從美元流出，投入風險資產尋找機會。此時正好是美國盟友日本迎來改變超寬鬆貨幣政策的拐點，讓日圓重現避險功能，成為由美元分流出來的資金落腳點，中國資產要憑着超低估值及復甦故事來爭取國際資金落戶，顯然不會是一條平坦的路。

聯儲局去年激進加息，匯市一度出現美元一匯獨強的場面。到了今年，美元雖曾嘗試再發力，但礙於市場對明年進入減息周期的預期進一步確立，美元上升周期屆強弩之末，資金在尋找多元風險投資，故近月就連黃金及比特幣價格均有異動。

不能否認的事實是，美國與日本的貨幣政策已一段時間背道而馳。在宏觀層面，其實今年以來日本政府不缺叫停超寬鬆貨幣政策的理由，但當局卻一直堅持以不變應萬變。正正大家都知道，日本央行改變貨幣政策只是時間問題，尤其是通脹回升下，日圓過度貶值將損及經濟。

不過，日本央行遲遲未有行動，背後的原因，非但只是日本一國的貨幣政策，還有配合美國大打貨幣戰，主導全球資金流向的考量。

事實上，如今擺在眼前，乃全球第一大經濟體的美國資產泡沫延續，但在預期明年美國將啟動減息周期下，美元強勢周期已處末段，大量資金將會尋求投資其他回報和機會更多的風險資產。

另一方面，作為全球第二大經濟體的中國，資產價格極度低迷，只要明年首季化解內房及地方債方面見到更多成效，絕對有條件吸引國際資金重臨，可見一場全球資金大挪移正要醞釀。

明年既是美國總統大選年，兩黨都會善打「中國牌」，因此不會容許中國資產表現翻身，正在想方設法加強圍堵，自然也不願意見到大量資金流入中國市場。

日本作為美國的盟友，又位處亞洲，順理成章可充當分流資金的任務。今年以來，雖然日圓反覆貶值，但日本股市卻成為吸金地，大量資金停泊日本市場，賭明年初日本央行將會結束量化寬鬆，財息兼收，就連股神巴菲特旗艦巴郡都在不斷增持日本商社股投資。得提防一旦日本結束負利率政策成為事實，大型拆倉潮將會令全球匯海翻波。

中國想獨當一面成為亞洲的「吸金」焦點，顯然並不容易，反在西方製造的中國投資風險論下，須更大的努力才能逆流而上。

環顧全球主要貨幣，歐元匯價不振，美元光環褪色，人民幣崛起，日圓隨時來個大反轉。對金融市場而言，明年絕對不會是平靜的一年，美國須減息刺激經濟，為拜登政府爭取選票，其他非美貨幣必然會牽一髮動全身。投資者得綁好安全帶，靜候全球貨幣戰將迎來新階段。