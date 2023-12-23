富途陸秉鈞：3隻最正「潛力美股」逐隻捉！

回顧過去1年，美股在一片質疑聲中不斷創出新高。截至12月18日，道指創歷史新高，納指、標普500指數也紛紛創年新高。根據統計，截至12月18日，資訊科技板塊漲幅在各大主要板塊中居首，累計上漲70%。可選消費板塊緊隨其後，累計漲近48%。對生成式人工智能(Generative AI)技術獲得大幅發展而引起全球熱潮的興奮情緒是推動美股本輪上漲的關鍵因素。展望來年，美股的表現仍然是值得期待，往後我們也會有更多分享，此次先讓筆者為今年一整年針對美股共三只的推介先進行回顧，以下為大家展開：

首先是蘋果公司(AAPL)，筆者於另一媒體於9月19號發表分析，當時股價約在177元：「考慮到蘋果本次潛在利好因素，170美元附近將會是一個值得中線分注吸納的首個位置」「中線首個目標先看蘋果重回3萬億市值(約192美元)及200的心理關口」，其後股價的最低位見過165.451元(10月26號)，現在早已重回3萬億市值，創下歷史新高。

另一只就是英偉達(NVDA)，這次是在本欄發表。英偉達年初至今累計上漲逾2倍，市值站穩萬億美元上。股價走勢波動異常，本身就不容易預測。筆者在它公布第2季業績後於本欄9月15號發出分析，當時股價約在448美元左右，建議大家要買入先不要衝動，「較為理性的做法是跌回至400美元附近的時候，才開始分注吸納為宜」。結果英偉達在其後最低見過392美元以下(10月31號)就見底大幅上升並且在11月升至505美元，創下歷史新高；其後在它公布第3季業績後於本欄12月1號同樣作出分析，並且在文中提到：「至於11月初遺留下位於423.8至428.9之間的一個裂口位，筆者也傾向短期較難補回。如果讀者非常希望買入作長線投資，那麼稍高於此裂口位的450美元，筆者認為將是一個較佳的的中線吸納位」。然後英發達在12月4號見450.09美元後，就再次上漲至今。

筆者的預測價位較能準確，並非因為筆者有什麼水晶球，而是僅僅綜合了筆者在金融世界觀察股票走勢20年後的經驗累積而給到的。當然，若和行內更多貼中十倍股的人比起來，筆者這個預測成績在大家眼中可能是遜色甚至不值一提，但筆者想表達的是，跟其他給出很多投資建議的股評人不同，我在下半年對美股的股價預測，就只有3隻，沒有提到的是微軟(MSFT)，不是因為筆者推介失守讓人虧錢所以不敢提，而是它一直沒有到價。筆者同樣在本欄於10月19號寫到：「若然本次業績公布後造就股價下跌，300至310美元這範圍將會是首個良好的長線投資入場點」。結果股價在見了323.731的低位後就絕塵而去。如果真是計較到很嚴格，那麼筆者的確算是「失手」的。

今年很多人投資於美股的人都獲利不少，投資了的只要是大股又是坐到最尾，都絕不後悔。但筆者可能就是唯一後悔的一個，因為基於讓分析更中立，筆者盡心寫好每一個分析，讓跟隨的投資者賺得安心快樂，減低高追機會，所以自己對以上股份一股沒買！若果讀者在此欄的推介中有得著，對筆者就是一個最好的聖誕禮物！

2024年美股仍然是我們值待關注的重點，來年會繼續在此專欄，為大家帶來更多分析。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)