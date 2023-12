Tinder母企憂消費　美銀︰人性保障需求

交友應用程式(App)Tinder和Bumble的經營商Match Group(美︰MTCH)及Bumble Inc.(美︰BMBL)股價今年反覆下滑,截至周三收市分別累挫17.6%及28.9%,不少憂慮經濟放緩令消費者壓縮非必要開支。然而,祖宗有謂「食色性也」,追求美好乃人之天性,券商對這個二線科網板塊並不全然悲觀。

不論大家怎樣抱怨Tinder幫不了自己覓得真愛,其龍頭地位暫時無可否認,問題是加價有趕客之虞,事關付費用戶人數(任何形式的「課金」都算)已經連跌4季,回落到前年同季水平。Match的管理層於分析員會議上強調,少女用戶這個重要人群加入Tinder的勢頭並無衰落。

以只許女性發起聊天聞名的Bumble上季吸客絕不失禮,按年增長24.76%至260.5萬,可惜市場更在意增速自去年同季升至36.2%後便連季減慢,付費用戶月均收入「優化定價」後仍然按年跌1.59%(過去5季於28美元邊緣徘徊)、收入指引差過預期。採用「女揀男」模式的Coffee Meets Bagel據報付費用戶超過300萬,但沒上市令市場對其收入了解極少。

一項由Axios和Generation Lab進行的調查卻顯示,79%受訪大學生不用交友App,更有人直言︰「我比較喜歡與(現實中)遇過的朋友發展,多於用一個很可能淪為『約炮』收場(most likely end up in hookups)的App。」

Match財務總監斯威德勒關注年輕用戶可支配收入減少的影響,亦不諱言從近期儲蓄率、信用卡欠款等數據來看,消費前景有若干風險,「我們應該會對明年的業務表現審慎」。

不過,社會學家羅森費爾德一項針對女性用家的調查發現,65%受訪者是認真發掘關係、真的有意與結識的異性見面,18%用Bumble的受訪者視外貌最重要,比率低過Tinder和Hinge;還給男士「貼士」:52%認為文字介紹重要過頭像,「別一開口便撩,應該簡短得來逗對方笑的句子」。

美銀分析師申德勒更聲言,人類一日存在,交友App都是結識他人的途徑,「人類之間的連繫就像食品和住屋一樣,不是(可有可無的)奢侈品,而是需要。」

摩根士丹利對交友App公司今年業績指引保守不感意外。中小科網股研究主管申克提醒,市場老是只顧用戶增長而忘記變現的重要性,這種思維會對股價造成波動,但變現才是未來收入增長最重要的推動力,股價欠佳絕非市場飽和所致,而是宏觀經濟挑戰加上過去變現策略成效不彰所致。

眾所周知,交友App要求用戶課金升級服務。她估計,過去8年行業的變現率翻倍至26%,2030年前會升至32%,「願意課金的用戶數量變動很小,也會對收入增長產生大得多的影響。」隨着開發商加緊變現,收入可望在2022至2030年期間增長70%,比2014至2022年高10個百分點。

Match行政總裁金‧伯納德深信,透過Tinder引入每周收費等實施「收入優先」策略是正確決定,正改進其單點服務組合來開拓變現機遇,尤其是85%選購單點服務的人本身也定期課金(大多數Tinder用戶不會定期課金,其意思是向這批人推出單點服務有很大變現潛力);海外市場的變現率亦有很大提升空間,方向是依照各地文化推出。

斯威德勒預期,撇除廣告,Tinder明年付費用戶會重新錄得按年增長,扭轉本季按年跌幅勢將擴大的頹勢,連同戶均收入上升,推動總收入錄得「高單位數」增長,其他品牌如Hinge和針對性少數人士的E&E等,營業額也會有「高單位數」增長。暫時看,營銷及人工智能(AI)上的投資乃兩大左右明年盈利能力的因素。