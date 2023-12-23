【錢夫人巡舖】滙豐削新資金定存息　敍造定存要三思？

挨年近晚港銀水源充足，連定存息都要回調，存戶係咪要依家敍做定存就要三思啦！滙豐本個星期將大戶(滙豐卓越理財尊尚客戶滙豐卓越理財客戶)的3個月和6個月定存息，齊齊減0.2厘，其中3個月息降至4.3厘，6個月則下調至4.2厘，兩個期數都是12月以來第2次下調，而佢哋對上一次調整喺12月8日，全為新資金息口下調。

至於中銀香港上星期就將6個月港元定存由4.5厘降至4.4厘，原先是4.5厘。

另建行(亞洲)反其道而行上調個別期限港元定存息，大額兩個月定存息由4.3厘加至4.7厘，12個月息則由4厘加至4.2厘。

另要留意，虛擬銀行近期主攻股市投資買賣，最新Mox Bank宣布推出「Mox Invest」，以提供港股、美股交易及基金投資服務，並分階段開放給現有客戶使用。據Mox網站顯示，Mox Invest港股交易佣金為0.12%，每宗交易最低30元；美股交易佣金每股0.01美元，每宗最低5美元；而美股碎股固定交易佣金則為1美元定額收費。

ZA Bank早前亦宣布，已獲香港證監會批准，解除原先牌照註冊時適用於第1類(證券交易)受規管活動的條件，意味ZA Bank將不限於經營「集體投資計劃 Collective Investment Scheme」的業務。ZA Bank計劃在完成服務測試後，適時向公眾推出美股交易服務。