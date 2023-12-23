據報美SEC明年初批准比特幣現貨ETF

外媒引述消息人士指，美國證交會(SEC)官員日前與至少7家發行商代表會面，他們希望在2024年初推出比特幣(Bitcoin)現貨交易所買賣基金(ETF)，當局要求至少兩家公司在下周末前提交最後修訂的申請書。

報道指，與SEC進行討論的發行商包括貝萊德(BlackRock)、Grayscale Investments、ARK Investments及21 Shares等。此外，讓新產品上市的交易所代表，包括納斯達克(Nasdaq)及芝加哥期權交易所(CBOE)，以及發行商的代表律師也有參與會議。

審批方面，SEC將於1月10日前決定是否批准或拒絕ARK Investments及21 Shares呈交的聯合草案。大多數發行商預期，SEC最終會在截止日期前，同時批准多項申請。

與SEC進行會面的兩家發行商高層指，他們提交最後修訂申請書的截止日期為12月29日，未能在截止日期前呈交的發行商，將無法參與明年1月初進行的第一批潛在比特幣ETF現貨審批。該兩名高層並表示，SEC將於2024年起初幾個交易日批出申請，也會通知發行商其比特幣現貨ETF的生效日期。