陳鳳珠：小米汽車明年上半年出爐　勢利好集團業績

市場調研機構Counterpoint表示，受新興市場復甦推動，10月份全球智能手機交付量按年增加5%，為2021年6月以來首次錄得增長。過去兩年，全球智能手機銷售受到零部件供應短缺、換機周期延長，以及庫存累積等因素拖累，但從10月開始，智能手機市場明顯有復甦之勢。

現市場預期智能手機第四季出貨量將錄得按年增長，主要由中東與非洲等市場帶動，以及華為回歸內地市場所致，為未來季度行業逐步恢復打下基礎。其中華為於9月推出的Mate 60系列旗艦新機，推動華為於第三季的智能手機銷售增長逾三成。

今年第四季，小米推出旗艦手機小米14系列銷情理想，預期第四季的智能手機業務收入有望回穩。至於第三季的物聯網(IoT)與生活消費產品收入按年增加8.5%至206.7億元，期內IoT與生活消費產品實現收入和毛利率按年增長，互聯網服務收入按年增長9.7%至77.6億元，毛利率擴闊2.3個百分點至74.4%。集團第三季的整體毛利率按年擴闊6.1個百分點至22.7%，並扭虧為盈，錄得48.7億元利潤，以非國際財務報告會計準則計的經調整利潤則按年增長1.8倍至59.9億元。

集團在第三季以「規模與利潤並重」的核心經營策略營運，全球MIUI月活躍用戶規模再創歷史新高，截至9月底達到6.2億戶，按年上升10.5%，智能物聯網(AIoT)平台已連接的IoT設備數按年增長25.2%至6.99億。早前，集團將「手機 x AIoT」升級為「人車家全生態」，並發布全新操作系統「小米澎湃OS」，從個人設備到智能家居再到智慧出行。

小米未來將繼續投入技術創新，在晶片、操作系統、人工智能(AI)和機械人等方面發展，並要走向高端化。集團亦投入了100億元作汽車研發，小米汽車將於明年上半年量產上市，相信集團明年業績將有望繼續錄得增長。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)