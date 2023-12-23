鄺紫珊：美股調整過後料展升勢　留意電子消費等股份

踏入2023年底，回顧今年全球市場發展，可說是風高浪急，主要受美債息快速上升、以巴衝突，以及美國對華實施晶片禁令等事件影響，讓全球風險資產價格持續震盪。隨着美國聯儲局及歐洲央行等暫停加息，本月初美國10年期國債孳息率從高位回落，展望加息周期結束下，市場抱正面及樂觀態度。

聯儲局部分官員對明年是否不再加息仍未鬆口，但有望明年貨幣政策轉「鴿」，其中債券市場可能成為市場關注的投資類別之一，可考慮目前仍有高孳息率的美國投資級別公司債及高評級市政基建債，以鎖定長期穩定收益。

由於長年期國債孳息率回落，最近市場資金又開始重回股市，讓全球股市尤其是美股持續強勢，加上美國經濟數據亮麗，如通脹明顯回落、勞工市場回穩，以及民眾消費強勁等，很大程度顯示美國正朝「軟着陸」方向進發。歐美市場將踏入聖誕節假期消費旺季，零售相關股份短線可多加關注。

另外，隨着人工智能(AI)應用普及，有利推動更多企業升級，科技股料繼續成為股市向上的主力，但需注意美國晶片禁令的未來政策及發展，及對AI技術在終端應用也可能有影響。

展望2024年，美國及日本兩大市場均持正向看法。日本股市受惠日圓貶值，有助企業財報盈利表現，加上日本企業營運持續優化及改革，對銷售需求也回升，故對日股持續看好，可留意工業、消費和金融等第三季財報表現較佳的股份。至於美股，自11月開始呈反彈走勢，短線股市或有調整壓力，但修正過後，又會再進入新一波升勢，可留意電子消費、航空、零售及醫療等受減息影響及仍相對處於低位的股份。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊