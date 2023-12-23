陳樂怡：聯想AI電腦料引發升級換代需求　不妨候低吸納

2024年投資主題方面，預計將會圍繞緊縮政策完結，有利風險資產估值反彈。不過，環球經濟增長料放緩，加上假設宏觀環境未有突發風險事件，預計減息節奏不會太急進，因此企業仍要面對偏高的融資成本，選股優先考慮具健康現金流、低負債的企業。港股策略上，建議關注受惠於加息周期完結的增長股，包括生物科技、人工智能(AI)，另外還有高息股，公及受惠海外補庫存的工業股。

展望2024年，美國加息周期完結，強美元的牽制減弱，部分資金料會重返新興市場。儘管中港股市低估值具備優勢，但要在芸芸亞洲市場突圍而出並非易事，競爭來自人口及收入持續增長的印度、走出通縮並提升企業管治水平的日本、科技產業領先的台灣等。投資組合除新舊兼備之外，地域分布上亦要採取多元化。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)