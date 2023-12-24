明年最大黑天鵝？大淡友：美科技股泡沫恐爆　結果將會...

2024年將至，不少大行都發表新一年經濟展望。有「法興著名大淡友」之稱的法興銀行全球策略師Albert Edwards就明年將震撼全球金融市場的潛在變數發出了預警，並警告最大的市場「黑天鵝」事件，可能是美國科技泡沫破滅，整個美國市場將會陷入衰退。

隨着今年經濟表現強勁，美國並沒有市場預期的衰退出現。Edwards形容，美國經濟衰退未能實現，是今年的宏觀驚喜之一；而人工智能(AI)爆發推動美國科技股飆升，則是今年的另一個大驚喜，這輪驚人的升勢很大程度上是由科技「七巨頭」引領，使美國科技股現在已佔美國市值超過三成。

他認為，來年美國科技業將如2000年短暫的瘋狂時期般主導美股市場。但他提醒，以技術指標來看，美國股市目前看來有過熱迹象。值得留意，今年7月CNN恐懼與貪婪指數目前處於79，表明市場是在一個極度貪婪讀數，與去年同期相比，該讀數企在38低位。

事實上，上周也有美國著名經濟學者就資產爆破風險響警。投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent警告，股票、房地產、加密貨幣和其他資產的巨大泡沫即將破裂，將造成災難性的後果，且認為2024年金融市場將是大家有史以來看到的最大的一次慘跌。