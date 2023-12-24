煤氣夥教育機構及社企辦工作坊 以舊衣製作聖誕飾物

煤氣公司、THEi香港高等教育科技學院及聖雅各福群會的社企Green Ladies，於聖誕前夕合作舉辦環保工作坊，分享穿搭技巧及製作日式聖誕飾物，賦予舊衣物新生命，為可持續時裝出一分力。

環保工作坊邀請THEi時裝設計課程師生團隊，以專業知識教導參加者穿搭技巧，例如善用家裡的衣物，配以聖誕印花單品作點綴，可以穿得時尚又應節。THEi時裝設計課程畢業生兼時裝達人KOL Rana，便即場示範配襯衣物技巧，她建議可作多層次穿搭，同一件單品外搭毛衣、大褸，或者內襯T-shirt、背心，再簡單加上絲巾、頸鏈等配飾，甚至撞色襯搭注入新意，便可輕易轉換形象。

另外，工作坊參加者以舊衣物製作日式聖誕飾物，參加者都覺得改造舊衣並沒想像中困難，很快便完成作品，而且非常實用，又表示日後會應用工作坊學習到的穿搭技巧，舊衣新穿，減少購買新衣。

是次環保工作坊於寄賣二手時裝的環保社企Green Ladies店內舉行，參加者帶備舊衣物捐贈予Green Ladies，一同實踐「I SECOND」的環保概念，支持時裝重用。

今次是煤氣公司首次夥拍THEi 及Green Ladies舉辦環保工作坊，目的是加強大眾對ESG的認識及實踐環保，煤氣公司期望日後再舉辦同類活動，透過學習穿搭技巧及製作飾物，讓衣物的生命得以延長，減少浪費。