紅海航線中斷拉高海運價格　空運同走高　商品勢加價？

也門叛軍青年運動近期襲擊紅海商船，全球首10大貨櫃航運公司均已中斷紅海航線；能源巨擘英國石油公司(BP)、挪威國家石油公司(Statoil)等亦先後避開繞行。外媒報道，紅海航線中斷，恐導致全球航線的航行平均延誤2至4周，航運巨企馬士基(Maersk)率先調整亞洲到歐洲運價，升幅達60%。

與此同時，由於襲擊事件，進入紅海南部或亞丁灣航線的商船運費飆升，截至12月21日，2024年1月上海到紅海地區40呎貨櫃價格，已經飆至9,000美元，按月飆3倍。進入該航道船舶仍需額外購買戰爭險，保費率已升至船隻價值的0.5至0.7%，遠高於之前的0.1至0.2%；以一艘價值1億美元的船舶為例，相當於每航程需支付50萬至70萬美元的保險費用。

傳統上，亞洲至歐洲有兩條航線，一是經由紅海至蘇彝士運河，以及經過南非好望角到達歐洲港口。由於航程較短，航運公司較偏好選擇蘇彝士運河航線，每年有逾一萬億美元的貨物經過該運河，約佔全球12%的貨物運量。

隨着市場改道好望角，進入紅海的船舶數目大減，航運諮詢機構Clarksons統計顯示，12月17日進入該海域的船舶數量58艘，較12月上旬日均量下降三成；噸位跌幅高達7成。

另外，馬士基、達飛輪船(CMA CGM)等對紅海改道徵收貨櫃附加費，馬士基從中國運往北歐的標準20呎貨櫃需額外支付700美元；達飛北歐至亞洲航線20呎貨櫃額外收取325美元，亞洲至地中海航線每20呎貨櫃額外收取500美元。

海運價格上漲，同時拉高空運價格，貨運跟蹤公司Freightos研究主管Judah Levine表示，自從多家航運公司宣布改道以來，空運運費已從每公斤的3.95美元漲至4.45美元，漲幅13%，反映顯航空貨運需求從海運轉向空運，推高空運價格。

SEKO Logistics行政總裁Brian Bourke認為，紅海對全球供應鏈影響的嚴重程度，完全取決於路線變更的時間長短；目前情況每日都會升級，由歐洲開始，然後是美國東海岸，將看到更多的貨物從海運轉向空運。從消費性電子產品、高價值消費品和時尚服飾等高價值商品開始，「快速運輸貨物必須付出更高成本」，指情況非常合理。