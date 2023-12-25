周樂樂：比特幣收復失地　虛擬資產市場開啟新一輪上漲？

上周，虛擬資產市場走出反彈行情。據OSL交易所報價，比特幣當周最高44,300美元，最低40,700美元，漲幅一度來到8.8%，截至12月22日下午4時，比特幣報價43,800美元，較周內低點依然有7.6%漲幅。以太幣則由最低2,128美元漲至2,283美元左右，漲幅亦超過7%。

在更早一周，虛擬資產市場曾暫停上行走勢，比特幣一度回調近8%。但在短暫低位修整後，市場不斷震蕩上行，比特幣接近收復失地，引領市場強勢反彈。經歷回調之後再度上漲，市場走勢顯得更為健康，有利於新一輪向上突破。

宏觀經濟方面，美國聯儲局2023年年度利率決議收官。市場普遍預期聯儲局本輪加息周期將結束，並在2024年轉向降息。可以預期，未來市場資金流動性將不斷放開，流向包括股市、虛擬資產等風險投資市場。

鏈上數據方面，持倉比特幣1年以上地址持幣總量佔據總供應量的70.6%，處於歷史高位。這表明市場上有超過70%流通量的比特幣，被長期持有者牢牢把握，並不急於在市場上行期售出。受此影響，比特幣的市場流動性進一步喪失，資金推動價格上漲更加容易。

與此同時，餘額大於0.01比特幣的鏈上地址在上週迅速攀升至1272.5萬個，創下歷史最高記錄，這表明持有比特幣的用戶量持續提升。比特幣鏈上日處理交易筆數則維持在60萬筆以上，處於歷史高位，鏈上採用率及活躍度都呈現積極趨勢。

監管政策方面，貝萊德等機構在上週又多次與美國SEC溝通，市場廣泛預期，比特幣現貨ETF大概率將在2024年1月10日前獲批，屆時華爾街機構及廣大投資者可以以合規路徑投資BTC這一新資產。另外，中國工信部表態，將推動Web3.0發展，鼓勵開展NFT、分佈式應用等新商業模式。種種利好訊息表明，區塊鏈技術、比特幣等虛擬資產將在政策向好的環境中，得到更多應用及關注。

展望後市，鑒於比特幣在回調後快速收回，進一步增強市場對後續走勢的信心，且由於比特幣現貨ETF通過的樂觀預期，短期內出現大跌的可能性不大。未來一段時間市場可能會保持高位震蕩，直到比特幣現貨ETF審核結果落地，市場波動率預計才會顯著提升。