小米汽車周四開技術發表會　雷軍：不發產品！

由於內地同級產品售價普遍在20萬元以上，因此小米電動車起標價如果定於14.99萬元，價格屬低得離譜。有內地科技博主表示，小米汽車如果真賣14.99萬元，他至少買3輛。

分析認為，小米汽車借鑑的是小米手機的成功經驗，也走的是小米手機的路線。所以，肯定會主打一個性價比，小米汽車也會以「年輕人的第一部高性能新能源轎車」作為賣點。既然，主要目標用戶是年輕人，那麼價格肯定就不會太離譜，畢竟，年輕人正是打拼的時候，經濟實力不強。

回顧當年小米推出第一部手機，對整個智能手機界帶來的震撼很大。至2024年小米汽車上市，新能源汽車界也會有所震動。性能強，加速快、800V快充、智能化、安全性等配置，豪車有的小米汽車都有，豪車沒有的小米汽車也有，但是，價格卻非常平民化，那麼，不大賣都難。