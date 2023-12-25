內地A股三大指數半日倒跌　航運股調整

內地A股先升後跌，滬綜指半日收報2,905點，跌6點或0.31%；深成指報9,205點，跌4點或0.14%；創業板指報1,822點，跌3點或0.2%。遊戲、港口航運及傳媒板塊拖低大市，MR、超導概念、軍工板塊做好。

港口航運板塊陷入調整，寧波遠洋觸及跌停。整體來看，個股跌多漲少，兩市下跌個股超3,800隻。

超導概念股走強，百利電氣漲停。混合實境概念股再度活躍，中光學、雙象股漲停。汽配股集體上揚，旭昇集團、文燦股份漲停。

ChatGPT概念股異動拉升，三六零漲停。下跌方面，遊戲、傳媒板塊持續大跌，巨人網路、三七互娛、遊族網路等多股跌停。

【09:33】內地A股三大指數早段向好 遊戲股續跌

內地A股開市靠穩，滬綜指報2,916點，升2點或0.07%；深成指報9,251點，升29點或0.32%；創業板指報1,833點，升7點或0.42%。

儘管內地批出105款國產新遊戲版號，遊戲股持續調整，三七互娛競價一字跌停，巨人網絡、姚記科技、文投控股、遊族網絡、吉比特、愷英網絡、世紀華通、凱撒文化等紛紛低開。

軍工板塊再度走強，晟楠科技拉升漲超15%，中航重機、國科軍工、航發控制、洪都航空、三角防務等齊上揚。

航運板塊下挫，寧波遠洋觸及跌停，錦江航運、中創物流跌逾7%，中遠海能、鳳凰航運等跟跌。