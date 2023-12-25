港府發債「息」誘750億　銀債獲老友記捧場

第二批綠債的4.75厘回報，據當局解釋，是綜合了多種因素作考慮，包括市場的供求、當前利率和對利率的預期、外圍情況、香港整體通脹和早前發行銀債的利率等。這批債券最終吸引了32.1萬人認購，涉300億元，最終發行額由原來的150億元，上調至200億元，每人最多可獲9手。

至於港府對於老友記出手更闊綽，於8月發行的第8批次銀色債券，「保底息」調升至5厘，吸引了32.37萬名老友記認購，認購規模更多達717億元，不論申請人數或申請金額都創新高；最終發行額550億元，高於500億元的發行額，每人最多可獲23手。

與綠色債券不同的是，銀色債券專為滿60歲及持有效香港身份證的「銀髮族」而設，亦不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

另外，港府今年以代幣化形式發行綠色債券，金管局總裁余偉文之前表示，正在與業界商討發行第二批代幣化綠債，期望當中有新嘗試，包括延伸發行在內的全發債過程在區塊鏈(Blockchain)進行，當中涉及二手買賣、派息、贖回等，希望明年初能夠成事。

至於零售債券代幣化方面，余坦言，即使是機構投資者，也非每個機構可投資區塊鏈，連機構也未完全準備好，相信散戶未必好快可以做到，須待市場普及後，再推廣到零售層次。

【小知識：甚麼是綠色債券？】

隨着極端天氣頻現，全球日益關注天氣暖化的問題，故都開始講求環保，減碳，有關標榜綠色債券，與ESG、可持續等概念的投資產品便應運而生，而不少地方的政府都以這投資主題發行債券集資以助推動環保基建及相關產業發展。

ESG是環境保護(Environment)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)3個詞的首字縮寫，看字面就知道大概意思，愈來愈多交易所都鼓勵上市公司披露ESG元素，以作為管治水平的一種體現，而不少新成立的綠色基金、ETF，都專門找尋ESG「分數」高的資產進行投資。市場有需求就有供應，關於ESG、可持續性、綠色概念的投資產品五花八門。

所謂綠色債券，主要是指發債集資所得，全部用在綠色投資相關的計劃。港府所發行的綠色零售債券，也是標榜投資綠色與可持續，開宗明義是讓市民可透過參與綠色和可持續金融市場，直接為綠化香港作出貢獻和分享香港可持續發展帶來的成果。

與企業發行的綠債不同，政府發行的綠債，由於背負政府所擁有達「投資級別」的優良信貸評級，信用上較有保障。事實上，市場上部分公司所發行綠債，存在所謂「漂綠」(Greenwashing)的項目，即「掛羊頭賣狗肉」，打着綠色、永續概念發債集資，但並沒有執行綠色、環保的生產或經營，故投資者在選擇相關產品時，宜注意相關風險。