美聯：二手樓價連跌19周　業主信心微升

美聯物業表示，「美聯信心指數」最新報55.4點，按周升0.7%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，市場預期美息見頂，並憧憬明年減息，業主信心有所增加，減價盤亦有所減少。

根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的3個區份分別是荃灣、四小龍/荔枝角及土瓜灣/九龍城。

若以單位面積劃分，減價盤比率最多的是實用面積約431至約752方呎的B類單位；其次是實用面積約430方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積介乎約753至約1,075方呎的C類單位。

樓價方面，「美聯樓價指數」最新報138.8點，按周跌0.17%，連跌19星期；較4星期前跌2.52%，本年迄今樓價跌4.96%，創近7年新低。

若按3區劃分，3區樓價連續4星期全線下跌，當中九龍區按周跌幅最大。「美聯九龍樓價指數」最新報141.54點，按周跌0.35%；較4星期前跌1.59%；本年迄今樓價跌4.65%；「美聯港島樓價指數」最新報149.11點，按周跌0.08%；較4星期前跌3.5%；而本年迄今樓價跌5.23%；「美聯新界樓價指數」最新報127.77點，按周跌0.05%；較4星期前跌2.93%；本年迄今該區樓價跌5.17%。