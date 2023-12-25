投委會：投資路上有冇思考捷徑？

我們使用電腦會借助Ctrl + C、Ctrl + V等快速鍵來加快工作完成。但投資路上若採用思考捷徑，容易高估自己的投資觸覺及對市場資訊的掌握，就有機會為財務狀況帶來負面影響。

投委會去年委託香港理工大學應用社會科學系，研究本港虛擬資產投資者的行為，總結出幾種慣性思考模式，並於今年進行的「零售投資者研究2023」中進一步研究零售投資者對虛擬資產的投資行為及態度。其中理大的研究發現虛擬資產投資者常見的慣性思考捷徑包括可得性(Availability，指投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊)、錨定(Anchoring，指投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格)、過度自信(Overconfidence，指投資者高估自己能力並盲信能夠跑贏大市)等，研究團隊更將各種與虛擬資產相關的不同思考捷徑歸納成五種類型，分別為「結隊跟風型」、「蛇咬聽話型」、「自身經驗型」、「直覺膨脹型」和「一廂情願型」，各自容易受到不同認知偏差的影響。

投委會「零售投資者研究2023」顯示，約四分之三受訪的虛擬資產投資者指投資於虛擬資產是為了追求短線回報(75%)、認為虛擬資產是投資趨勢(74%)和擔心錯失投資機會(73%)。調查亦反映大部分投資者雖然有良好理財知識，惟仍有待改善及檢視理財行為和態度。

無論投資者選擇任何投資產品，應該參考以下投資三部曲： 首先，要提高警覺，保護自己的財產。此外，投資前要先了解有關產品的特性和風險，以選擇適合自己的投資產品。最後，要謹慎投資並檢視和反思自己的投資行為和態度。

投資者及理財教育委員會