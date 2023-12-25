廖嘉豪：AI明年或推動更多數碼化投資機會

美國「7大科技巨企」市值今年受惠人工智能(AI)革命而大幅上升，投資者或擔心未來機會已有限。隨着人工智能即將更廣泛融入日常商業和個人生活，更多潛在機會亦將隨人工智能市場擴建而出現，可以肯定的是，投資者現在增持屬指數級增長的AI技術相關資產尚未太遲，除仍可繼續依賴巨型科技龍頭的規模和自由現金流的優勢之外，半導體設備和網絡安全等領域亦將受惠。

AI基礎設施(晶片製造商、半導體設備、數據中心)

預計全球半導體價值鏈的主要供應商將在2024年明顯受惠市場對AI指數級上升的需求。AI計算所需的高性能晶片目前僅佔整個半導體市約10%。但隨着生成式人工智能應用興起，需求將從通用計算轉向高性能晶片。而擁有生產尖端晶片能力和專業知識的半導體設備供應商和晶圓廠則在其專業領域擁有近乎壟斷的地位。美國、日本、台灣、南韓和荷蘭的領先企業在半導體製造、資本設備和支援先進晶片製造服務方面領先。例如一間荷蘭公司是把納米粒子大小的電路壓印在硅所需的光刻設備唯一供應商。台灣最大的晶圓廠目標在2024年將其與AI相關的晶片製造產能至少翻倍。以上設備和製造技術難有替代品，潛在競爭者的入場門檻亦很高。隨着半導體週期在2024年開始上升，半導體製造商和設備股升幅或會追上2023年跑贏大市的圖形處理器(GPU)設計公司。

網絡安全

網絡安全仍然是大型公司首席科技總監的首選投資。雖然人工智能可以提高生產力，但亦無可避免地成為惡意程式人員另一種滲透網絡和設備的工具。人工智能也可用於改善網絡威脅檢測和預防。與企業內部安全部門相比，行業領先的網絡安全公司更大機會研發和部署尖端的網絡安全解決方案。納斯達克CTA網絡安全指數繼2022年每股盈利按年增長36%後，截至2023年10月31日的盈利增長亦達14%，明顯較標普500指數整體盈利增長-0.4%高，但估值仍徘徊在疫情初期低位約20.1倍左右。市場重估網絡安全股的估值或會在市況不明朗中成為可靠的回報來源。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪