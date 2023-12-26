曜熊理財：就業市場穩健　減息勢在必行　美股基金樂觀

2023年底最後一個月，美股創歷史新高，令人感到吃驚，市場已經消化很多壞消息，對於2024年，勞動力市場依然穩健，加上聯儲局會降息，投資美國基金保持樂觀。

今年投資者對風險資產和整體宏觀保持謹慎態度，利率高企對經濟活動、消費者力量減弱、地緣政治阻力和昂貴的風險資產估值產生負面影響。但隨着美股在2023年飆升，這種觀點最終被證明是錯誤的。

明年聯儲局將降息，經濟衰退將得以避免，不過股票估值高，現在不是大舉買入美股基金時候，要等美股出現短期調整，才是買入的時機。工資上升仍成為企業利潤率的主要阻力。

經濟軟着陸以及公司和消費者適應更高的利率短期，仍可能會推動股市上漲。預計美國經濟明年將免於衰退，通脹降溫會快於市場預期，在美股調整時投資者可加大對美股基金的配置。

估計美國2024年經濟增長放緩，聯儲局亦將降息，不會採取進一步的強硬措施對抗通脹，而是會維持適度的政策限制。勞動力市場表現堅韌、消費者價格壓力緩解、下半年降息將繼續推動美國基金上升。

曜熊理財策略董事馬煒喬