郭家耀：閱文在線出版等業務續做好　競爭優勢可保

另外，計劃以6億元收購騰訊動漫，具體包含騰訊動漫App平台、其作品知識產權與相關權利、動畫及影視項目等在內的相關業務及IP(知識產權)資產。收購完成後，閱文將整合騰訊動漫頭部IP和成熟的動漫產能，閱文的IP生態鏈或將迎來擴容升級。

年內閱文曾發布「短劇星河孵化計劃」，包括啟動「百部IP培育計劃」，篩選超百部閱文IP進行短劇改編，通過自制、聯合開發等方式加速短劇孵化。閱文亦將推出「億元創作基金」，為創作者提供億元現金和流量扶持，為創作者在改編製作、國內外發行方面提供支持。同時將以AIGC(AI內容生成)賦能互動短劇，探索更創新、沉浸、交互的IP體驗。

集團一直積極於「IP+影視」業務的融合發展，在市場上早已引起關注。集團提出的IP升維戰略，明確了橫跨各個內容形態的IP全生命周期的開發體系，且在持續的升級和變革中達新的里程碑。過去三年集團推出了眾多爆款IP內容，如《慶餘年》、《贅婿》、《人世間》等。

截至今年6月底止中期業績，閱文營業額為32.83億元，按年跌19.7%。純利3.77億元，按年升64.8%；期內，非國際財務報告準則純利則按年跌9.4%至6.03億元。細分業務去看，佔總收入62.1%的在線業務，今年上半年收入按年減少11.6%至20.39億元。在線業務收入包括在線付費閲讀、網絡廣告及在閲文平台上分銷第三方網絡遊戲所得的收入。期內集團自有平台產品在線業務收入按年微增至17.64億元。

集團的核心產品的收入持續見增長，主要得益其高品質的內容、有效的反盜版措施、以及產品運營的提升；再看版權運營及其他收入，今年上半年按年減少30.1%至12.44億元。版權運營及其他收入即是來自製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影，出授版權，運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書的收入。今年上半年，集團上線的影視項目少於去年上半年，導致期內電視劇、網絡劇及電影所產生的收入減少。

今年上半年，集團在線閱讀平台新增了約20萬名作家及35萬本小說，新增字數超過195億。受益集團對精品內容的聚焦、反盜版措施的有效實行、以及社區運營的不斷提升，優質內容增長明顯。今年上半年，全平台新增的均訂(平均每章節訂閱量)10,000以上的作品數量按年上漲超120%，單月月票10,000以上作品數按年增長超50%。同時，在社區運營方面，上線全新的互動玩法，如為流行IP內容打造官方粉絲陣地，提升閱讀用戶的參與度與粘性。在上述措施的合力之下，今年上半年，集團的MPU實現可觀增長，按年提升8.6%，按月提升12.8%至880萬人。

展望未來，集團的在線出版與IP創作領域的業務持續造好，集團可保持行業競爭優勢。另外，集團展利用人工智能(AI)技術創作IP生態，此革新將為未來業務帶來無限可能性。假以時日，業務勢能轉化為可清晰量化的財務回報。集團前景可期，值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)