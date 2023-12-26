【星期三‧炒啲乜】港股收爐在即 16000關可守得住？

不經不覺來到今年最後一周，惟臨近收爐，遊戲股上周五(22日)忽然爆出股災，一眾股民被嚇得個心離一離，認真難以安心放假過聖誕。

由於聖誕節假期關係，港股全周只有三個交易日。證券界人士預期，不少基金經理已放假，大市波幅及成交料變動不大，料16,000點關口可守得住，並提醒股民對騰訊暫時不宜沾手，原因是其受監管方面影響，而且遭到南非大股東持續掟貨。話雖如此，投資者仍可留意基金會否在年結前粉飾櫥窗，「執靚」投資組合。

周內仍有多項經濟數據公布，周四(28日)香港有進出口數字，貿發局早前預期2024年香港出口將增長4至6%，料將呈現復甦勢頭，又認為最壞時刻已經過去。美國的申領失業救濟人數亦將出爐，有意見認為當地勞動力市場仍相對健康，聯儲局明年有機會減息3次，總共0.75厘，有分析更料當局可能調低利率4次。

數據好與壞都會影響大市氣氛。股民在部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為今年最後一擊做好準備。

1、陳鳳珠：小米汽車明年上半年出爐 勢利好集團業績

2、鄺紫珊：美股調整過後料展升勢 留意電子消費等股份

3、陳樂怡：聯想AI電腦料引發升級換代需求 不妨候低吸納

4、曜熊理財：就業市場穩健 減息勢在必行 美股基金樂觀

5、郭家耀：閱文在線出版等業務續造好 競爭優勢可保