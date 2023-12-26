利嘉閣：上月私宅轉手平均每宗賺幅近13年最少

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2023年11月份全港1,077宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共813宗，佔比75.5%，為連跌5個月後轉穩，較前月谷底的75.3%輕微反彈0.2個百分點，但仍屬14年半以來的次低水平。研究部主管陳海潮表示，二手私宅轉手獲利比率初見觸底反彈，冀隨着減辣效應及息口見頂，後市盼有進一步改善。

按物業區域劃分，11月份新界區表現跑贏大市，以78.7%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為九龍區，報71.7%，按月跌1.2個百分點；至於港島區只錄得70.5%，且按月大跌6.3個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。

按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄79.0%，按月大增6.2個百分點，涉及宗數293宗；此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率亦達77.6%，按月也升1.6個百分點，亦較整體表現略優。

另外，數據顯示今年11月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為37.8%，按月跌4個百分點，除連續7個月處於50%以下的低水平外，更創自2011年二月以來的154個月，即12.8年新低，亦為期內第3度低於40%水平。11月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為34.4%，按月跌1.5個百分點，共錄371宗；至於帳面錄得虧損者達256宗，佔比按月持平在23.8%，維持在2009年6月以來的174個月高位；而平手的個案則有8宗，佔比微跌0.3個百分點至0.7%。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有1個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為日出康城的39%，繼而是美孚新邨及珀麗灣的79%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的5.3%至最多的1.09倍不等。當中維景灣畔晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達1.09倍。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡較新的日出康城，平均每宗只賺5.3%，而次低者為沙田第一城的30.4%。

陳海潮指出，樓市減辣後，市況略見好轉，惟面對一手新盤仍低價搶客，二手業主沽貨叫價仍然受壓。此外，目前市場仍有資金壓力較大的業主蝕讓沽貨，故獲利比率暫難顯著反彈，但期望在息口見頂及越來越多專才客入市帶動下，二手私宅轉手獲利比率可維持逐步回升的格局，十二月份冀重上76%以上，而平均每宗賺幅則望先回升至約40%的水平。