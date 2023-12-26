厄爾尼諾愛「甜食」　明年朱古力價格將更貴？

根據荷蘭合作銀行（Netherlands-based Rabobank）最新報告顯示，厄爾尼諾現象影響下，已令原材料在今年內大幅上漲，預計價格升幅將在未來幾個月轉嫁至消費者。

外媒引述該報告表示，東南亞大部分地區、印度、澳洲和非洲部分地區與厄爾尼諾現象相關的乾旱，推動糖、咖啡和可可等商品價格上漲。其中，橙汁今年以來已暴漲80%，朱古力原料可可上漲64%，創46年來新高；羅布斯塔種咖啡豆價格在本月中一度見15年來高位，糖價年內上漲13%。

荷蘭合作銀行農產品市場研究主管Carlos Mera形容，厄爾尼諾可能「愛吃甜食」，關於糖的一切都會受到影響。

Mera續稱，厄爾尼諾現象與食糖價格上漲之間存在「非常明顯」的關係，因為天氣往往會使泰國、印度和澳洲等主要食糖出口國的情況，相對正常而言更加短缺。氣候對可可的影響威力料較弱，但由於可可特性為大量遠期銷售，料朱古力的成本上升將會反映在2024年價格，但漲價不太可能立即削弱市場需求，反之可能會刺激生產。

報告預料，2024年初部分作物可能會受到聖嬰現象的不利影響的同時，某些地方的作物有可能因此受益，例如美國、巴西南部及阿根廷。