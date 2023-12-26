煤氣公司4名「共創明『Teen』計劃」友師獲嘉許

煤氣公司支持「共創明『Teen』計劃」，舉辦了三場「煤氣綠色之旅」，為他們帶來不同活動及體驗。

梁慧中於「共創明『Teen』畢業典禮」中獲頒「積極參與獎」，並感恩廖同學願意和她一起參加不同的活動，笑言猶如重過了一次精彩的中三生涯，不是我陪伴她，而是互相陪伴。

另一位友師、任職煤氣公司輸氣項目工程師陸桐光則獲得「親切關懷獎」。還有兩位任職煤氣公司的員工嚴小慧及盧建莊，同樣獲得「亦師亦友獎」。他們不約而同表示對學員要有耐性才可拉近關係。

煤氣公司共有31位同事擔任「共創明『Teen』計劃」的友師，並舉辦三場「煤氣綠色之旅」參觀活動，分別於3月、5月及7月邀請逾百位學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，認識潔淨能源的發展里程。對於四位同事友師獲得嘉許，感到欣喜。煤氣公司將繼續積極支持第二期「共創明『Teen』計劃」，希望更多同事加入友師行列，啟發更多學員探索個人發展的可能性、加強自信，找到人生目標，共創更美好的明天。