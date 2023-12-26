商用物業市道如何？　太地預告今年少賺70%

太地解釋，主要是預計今年再錄投資物業公平值虧損約45億元，扭轉去年錄得相關收益，原因是內地零售投資物業公平值收益有所下跌，以及發展中的辦公樓投資物業錄得公平值虧損。

「約45億元」看似不多，但翻查資料，太地上市以來最大的年度投資物業公平值虧損就是2020年疫情爆發初期的44.65億元，換言之不排除「破頂」。除了2020年、2021年和2023年外，太地上市以來投資物業年年都有升值，對比2011年203.45億元、2012年112.73億元、2017年254.63億元、2018年194.52億元，可謂令人唏噓。

該企強調，投資物業公平值變化乃屬非現金性質，並不會對集團的營運現金流或股東應佔基本溢利構成任何影響。從股東應佔基本溢利角度，反而會多賺約30%，因為集團上周完成出售港島東中心9個樓層(予證監會)獲得約33億元的收益。

太地續稱，集團財政保持強勁，整體財務狀況仍然穩健，亦不預期投資策略會有任何改變，股東應佔呈報溢利有所下跌，並不會削弱集團每年股息以中單位數幅度增長的能力。