【銀主急出貨】西半山住宅勁劈逾300萬　呎價不足1萬推拍

銀主趁年底作最後衝刺，有港島西半山住宅銀主盤，累劈逾300萬港元，僅以呎價「9字頭」翻拍。

忠誠拍賣將於本周四(28日)推出約12項物業，當中佔近7成為銀主單位，上述物業為般咸道新聯大廈連天台戶，屬有租約單位，每月租金逾2.2萬元，是次減價30萬元，以590萬元翻拍，依該物業實用面積約630方呎計算，推拍呎價約9,365元。

該單位早於今年初推出拍賣，當時開價達900萬元，現已累積劈價310萬元或34.4%。資料顯示，該項目原業主於2018年以約1,020萬元買入，最新開拍價低約430萬元或約42.2%。

同場拍賣的其他銀主盤，包括東涌水藍‧天岸3座低層E室連花園單位，實用面積約659方呎，花園面積約89方呎，開價720萬元，呎價約10,926元。該單位於銀行網上初步估價達約925萬元，現時推拍價低約205萬元或約22.2%。

另一項為荔枝角美孚新邨1期百老匯街7號高層C室，實用面積約719方呎，以650萬元翻拍，較之前減價25萬元，呎價約9,040元，比銀行估價低近一成。