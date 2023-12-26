第一拖拉機旗下擬沽中原銀行逾3.2億股

一拖表示，中原銀行股權為公司的交易性金融資產，而且是非經營性資產，賣掉不會導致上市公司主營業務發生重大變化。本次股權轉讓後，公司可收回投資，並進一步優化公司資產結構，提升資產運營效率，集中優勢資源發展主營業務，符合整體發展戰略的需要。

交易如順利完成，將剝離與主營業務關聯度低的資產，進一步聚焦主營業務，預計不會對公司主要財務指標產生重大影響。

中原銀行顧名思義位於河南，2023年上半年業績頗為「奇葩」，淨息差按年縮33點子至1.7%，淨利息收入居然按年增長30%至108.92億元人民幣(下同)，原來是生息資產急速擴張，其中發放貸款及墊款6月底餘額為7,081.2億元，按年急擴59.22%。

然而，上半年資產減值損失按年飆38.3%至70.13億元，因此純利按年照樣倒退4.4%至20.02億元，主要來自投資證券及其他金融資產，貸款減值損失雖然佔41.27億元，但按年降6.8%。

資產質素方面，6月底不良率較去年底升0.26個百分點至2.19%，其中房地產按半年升0.61個百分點至6.44%。說實話，內房貸款餘額倒無甚增長，增長較多的是租賃和商務服務業，廣被視為地方政府融資平台(LGFV)，餘額按半年升11.96%至1,357.4億元，佔比達18.8%，屬內銀常見現象，不良率較低，按半年升0.04個百分點至0.25%。