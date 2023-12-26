新盤錄零星成交　天水圍項目過去4日沽6伙

新界上車盤交投持續，天水圍項目自完成四輪銷售後，依然繼續有承接，4日(23日至26日)聖誕節長假期合計賣出6伙，吸金逾3,045萬元。

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 4日內沽6伙

●何文田譽林兩房售1,090萬元

●啟德MONACO MARINE低座連天台戶售1,256萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(26日)售出低座D座6樓B室，實用面積446方呎，採兩房間隔，連286方呎天台，以1,256.5萬元，呎價約28,173元。

●沙田星凱‧堤岸單日賣兩伙 共涉2,357萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(26日)連沽兩伙，套現2,357.2萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出單位包括2座6樓F室，實用面積774方呎，採三房套連工作間設計，以1,509.6萬元售出，呎價約19,504元。他續指，項目由9月重推以來沽出52伙，套現逾6.1億元。樓盤開售至今則累售924伙，合共套現逾96億元，平均成交呎價約20,364元。

●屯門NOVO LAND第2A期兩房呎價約13,749元

●紅磡GREENWICH高層一房戶呎價約20,144元

●將軍澳海茵莊園兩房售742.8萬元

●啟德維港1號兩房呎價約18,460元