新盤錄零星成交 天水圍項目過去4日沽6伙
2023年12月26日 21:27
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新界上車盤交投持續，天水圍項目自完成四輪銷售後，依然繼續有承接，4日(23日至26日)聖誕節長假期合計賣出6伙，吸金逾3,045萬元。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 4日內沽6伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，早前完成四輪銷售後，繼續錄得零星交投，於聖誕4日長假期內共售出6伙，成交價介乎406.43萬至654,25萬元，合共涉及3,045.73萬元。該盤於本月初起開售，迄今累計賣出1,078 伙，套現逾57.4億元。
●何文田譽林兩房售1,090萬元
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，周二(26日)錄得12樓C室的成交，實用面積494方呎，兩房間隔，成交價1,090萬元，呎價約22,065元。
●啟德MONACO MARINE低座連天台戶售1,256萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(26日)售出低座D座6樓B室，實用面積446方呎，採兩房間隔，連286方呎天台，以1,256.5萬元，呎價約28,173元。
●沙田星凱‧堤岸單日賣兩伙 共涉2,357萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(26日)連沽兩伙，套現2,357.2萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出單位包括2座6樓F室，實用面積774方呎，採三房套連工作間設計，以1,509.6萬元售出，呎價約19,504元。他續指，項目由9月重推以來沽出52伙，套現逾6.1億元。樓盤開售至今則累售924伙，合共套現逾96億元，平均成交呎價約20,364元。
●屯門NOVO LAND第2A期兩房呎價約13,749元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期在聖誕假期間錄得兩宗成交，成交金額共924.97萬元。包括以581.59萬元售出Charlot 第1B座11樓F室，兩房間隔，按單位實用面積423方呎計，呎價約13,749元。
●紅磡GREENWICH高層一房戶呎價約20,144元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，於周一聖誕節(25日)時以531.81萬元售出26樓M室，實用面積264方呎，一房間隔，呎價約20,144元。
●將軍澳海茵莊園兩房售742.8萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，在剛過去周日(24日)沽出1伙兩房戶，為1座23樓A8室，實用面積428方呎，成交價742.8萬，呎價約17,355元。
●啟德維港1號兩房呎價約18,460元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，於剛過去周日(24日)錄得2A座2樓C室的成交，實用面積440方呎，兩房連開放式廚房間隔，以812.2萬售出，呎價約18,460元。