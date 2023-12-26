江蘇寧滬斥逾32億人幣投資「錫太」項目　佔5成股權

所謂「錫太」項目其實是一條全長50.04公里的高速公路，其中無錫段31.765公里，蘇州段18.275公里，順接錫宜高速公路，起自與錫宜、滬蓉高速交叉設置的無錫北樞紐，向東將經無錫惠山新城、錫北、東港和羊尖，跨越望虞河後，將繼續向東南經蘇州新莊和陽澄湖西，並止於與蘇台高速公路交叉處的湘城西樞紐。

興建這條公路的目的是緩解滬寧高速公路無錫至蘇州段的交通壓力，消除區域平行道路交通分流影響，進一步鞏固公司在蘇南路網中主導地位。

根據《江蘇省發展改革委關於無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段初步設計的批覆》，「錫太」項目概算總投資約241.98億元，其中項目資本金約120.99億元(佔總投資的50%)。項目公司初期註冊資本為65億元，寧滬高速投資32.5億元資本金，股權比例為50%，其餘由無錫及蘇州市政府方面承擔。

擬投資的「錫太」項目還在籌備階段，待出資各方全部確認後，再簽署投資合作協議。