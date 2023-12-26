太古城兩房則王勁劈280萬　呎價跌穿1.4萬

藍籌屋苑劈價吸客，鰂魚涌太古城兩房則王，減價280萬元成交，成交價險守「8球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城寶安閣低層G室，實用面積約583方呎，兩房則王，望內園景，4月尾放盤時叫價1,080萬元，累減280萬元或約26%，最終以800萬元成交，呎價約13,722元。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨38座中層2室，實用面積約499方呎，兩房間隔，擁海景，近期放盤叫價約690萬元，獲同區客垂青，議價至670萬元成交，呎價約13,427元。

●中原盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島31座極高層B室，實用面積約536方呎，兩房間隔，享海景，放盤不足半月，以666萬元成交，呎價約12,425元。

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新界區

●美聯鄧錦慈指，將軍澳中心10座中層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，獲上車客鍾情，以608萬元成交，呎價約14,975元，原業主於2016年11月以約500萬元購入，轉手帳面獲利約108萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢泰湖閣雙號屋村屋地下單位，兩房間隔，叫價868萬元，減30萬元，以838萬元獲買家承接，減幅約3.5%，原業主於2019年12月購入，當時作價720萬元，約4年帳面獲利118萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋兆麟苑G座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內首置綠表客，獲減價10萬元，未補價第二市場以230萬元購入自住，呎價約5,736元。

●美聯邱漢榮指，葵涌華員邨華信閣低層B室，實用面積約642方呎，兩房間隔，新買家為區內換樓客，購入單位自住。最終以480萬元易手，呎價約7,476元。

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