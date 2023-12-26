美股靠穩　道指微升27點

市場對於明年美股的走勢看法分化，主要的爭論在於經濟能否軟着陸、通脹會不會死灰復燃等。美股3大指數周二向好，道指升27點，報37,413點；標指升10點，報4,765點；以科技股為主的納指升56點，報15,049點。

目前華爾街對明年美股的看法相當分化，一直都是美股「大好友」的Yardeni Research總裁Ed Yardeni估計，明年美股牛市將會延續下去，刺激標指於未來18個月內達到4,800至5,400點的新高區間。一直看淡美股的摩根士丹利首席美股分析師Michael Wilson卻預計，明年底標指將見4,500點，低於目前水平。

更為悲觀的還有BCA Research，該機構認為頑固的通脹會導致聯儲局難以減息，而經濟衰退亦會導致美股大跌，料標指有機會跌至3,300至3,700點之間。

相比之下，華爾街看好美國國債的觀點卻驚人地一致，因為假如通脹回落進展良好，則聯儲局可能會如市場預期般提前到今年3月減息；若情況相反，即通脹及利率持續高企，經濟很可能會步入深度衰退，屆時聯儲局同樣不得不大手減息，最終同樣會推動債價上升。

另外，投資者亦似乎更有動力押注於黃金以對沖風險，現貨金價周二高見每安士2,065.18美元，大有再次展現出升勢的苗頭。

企業消息方面，台積電的3納米製程晶片設計定案據報將明年大增，可能是半導體行業復甦的先兆。外媒消息稱，除了高通、英偉達、超微半導體等客戶外，美國的電動車龍頭企業亦已成為台積電的客戶，有份訂購進階版的3納米──「N3P」製程。

與台積電的好消息相反，同為晶圓代工大廠的三星電子於美國德州的建廠大計遇上阻滯。有報道稱，由於設備安裝及人手等問題，該投資額達170億美元的廠房將推遲至2025年才會進入量產。