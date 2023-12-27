道指升159點　油價高收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.25%，報101.44；港匯見7.8079；離岸人民幣(CNH)報7.1431；美元兌日圓處142.37；歐元報1.1042，英鎊報1.2729。金價處2,066.53美元。布油報80.65美元，紐油報75.26美元。比特幣跌2.5%，報4.24萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指收報37,545點，升159點或0.43%；標指收報4,774點，升20點或0.42%；納指收報15,074點，升81點或0.54%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,913點，升300點或1.78%。

●12月恒生指數夜期收報16,525點，升172點，高水185點，成交18,069張。

●紐約期油收報每桶75.57美元，升2.01美元或2.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.07美元，升2美元或2.5%。

●紐約期金收報每安士2,069.8美元，升0.7美元。

●美國維持2款Apple Watch進口禁令 蘋果公司點回應？

●新盤錄零星成交 天水圍項目過去4日沽6伙

●東方日報B1：美或明年中起累減1.5厘 港股望有轉機

●【東方日報產評】貨幣戰美元見頂 日圓接力迎拐點