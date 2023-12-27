聖誕勁冷清！新盤市場4日僅20宗成交　較去年少一半

香港樓市真太冷，沒有全新盤應市之下，新盤市場過去4日錄約20宗成交，按年大減約50%，屬近4年交投最冷清的聖誕假期。10大屋苑同期只錄約16宗買賣，比去年同期跌約50%，港島上車盤鰂魚涌南豐新邨成交呎價更失守一萬元，重返2016年前價位，平過同區未補價第二市場居屋。

YOHO WEST長假期售6伙

同系屯門兆康NOVO LAND第2A期亦錄得兩宗，成交金額共924.97萬元。包括以581.59萬元售出Charlot第1B座11樓F室，兩房間隔，實用面積423方呎計，呎價約13,749元。

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日連沽兩伙，套現2,357.2萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出包括2座6樓F室，實用面積774方呎，套三房連工作間設計，成交價1,509.6萬元，呎價約19,504元。該盤最新上載銷售安排，將於本周六起以先到先得形式發售5伙三房戶。

二手方面，資料顯示，去年4日聖誕長假期間，10大屋苑錄約32宗買賣，今年減少16宗，成交以平價盤為主，如沙田第一城錄約4宗最多，消息透露，該盤5座低層D室套三房戶，實用面積約853方呎，成交價888萬元，呎價約10,410元。同座中層同室單位去年登記成交價達1,200萬元。

港島屋苑樓價跌勢顯著。中原袁廣達表示，南豐新邨3座低層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，8月叫價720萬元，減價152萬元，同區租客以568萬元購入，重返2016年價位，呎價約9,965元料屬屋苑近7年首宗低於萬元個案。資料顯示，同區居屋康山花園三房戶，上月底第二市場成交呎價約10,895元，私樓成交再低約8.5%。

海怡樓價跌回「6字頭」

中原趙鴻運指，同區太古城聖誕期間錄約3宗買賣，包括寶安閣低層兩房則王，劈價280萬元，以800萬元沽出，呎價約13,722元。鴨脷洲海怡半島樓價跌回「6字頭」。該行盧鏡豪透露，單位為31座極高層B室兩房戶，放盤不足半月，以666萬元成交，呎價約12,425元。

該行稱，10大屋苑過去周末兩日錄約12宗買賣，按周上升33.3%，創15周新高。