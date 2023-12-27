差估署：11月私宅售價指數按月再跌1.99%　連挫7個月

本港住宅樓價繼續向下，差餉物業估價署周三(27日)公布的臨時數據顯示，2023年11月私人住宅售價指數報316點，按月再挫約1.99%，已連挫7個月，累跌約10.78%，指數並為2017年2月後最低，而今年首11個月則已累跌約5.59%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約20.62%。

此外，11月私宅租金指數報186.8點，按月再上升約0.65%，已連升10個月，今年首11個月則累漲約6.44%，走勢明顯大幅跑贏樓價。

11月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數的走勢較差，最新報282.8點，按月下調約1.94%，已連跌7個月，為2017年1月後最低，今年截至11月，更已大幅累挫約6.17%。

至於實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數最新報317.3點，按月挫約1.98%，亦連挫7個月，該指數為2017年2月後的逾6年半最低。今年首11個月累挫約5.54%。

此外，據該署臨時數據，今年11月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，其中以新界區跌幅較明顯。

該區平均呎價跌穿1.1萬港元水平，最新報約10,854元，按月顯著下跌約3.47%，為2017年2月後的逾6年半最低，已連挫3個月，今年首11個月則已累挫約8.93%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約466萬元。

至於港島區細戶平均每方呎售價最新報約13,245元，按月挫約0.48%，累挫兩個月，為2016年12月後的近7年最低。而今年截至上月亦已累跌約3.76%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價569萬元。

不過，上月九龍區細單位平均每方呎售價最新報約11,782元，按月回升約1.39%，終止6個月跌勢，今年首11個月仍累挫約6.52%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約506萬元。