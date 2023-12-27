【高盛推介】港股復市　美團高開後升幅收窄

高盛(亞洲)有限責任公司：港股長假期後於今日(27日)復市，美團上周五跌約3.9%，今早高開約2.5%後升幅收窄。現報76.65元，輕微上升不足0.1%。評級機構指美團新業務部門的虧損收窄，核心部門的強勁市場地位令盈利能力改善，並將對美團的評級上調至「正面」。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周5個交易日共錄得約2,430萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四及上周五共錄得約560萬元資金流入。

美團購22201，行使價90.05元，2024年06月20日到期，實際槓桿5.2倍，最貼價條款。

美團購21747，行使價100元，2024年09月23日到期，實際槓桿4.4倍，較貼價。

美團購21501，行使價110元，2024年06月04日到期，實際槓桿6.6倍，價外、低面值、高槓桿。

美團牛61819，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率18.7倍，最高槓桿牛證之一。

美團沽22160，行使價75元，2024年08月30日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率1.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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