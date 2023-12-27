香港退休金制度排名跌落21位　咩原因又輸新加坡？

香港強積金（MPF）制度自2000年底推行至今，多年來被質疑不足夠保障市民退休後基本生活需要，以及存在計劃回報不理想等問題，被坊間戲稱為「強迫金」、「強輸金」。人力資源顧問美世（Mercer）的一份報告顯示，在全球47個國家和地區的退休金排名中，香港的退休金排名今年再跌兩位，至21位，得分亦倒退至64分，遠遠跑輸同區位列第7的新加坡。

這份由美世夥拍特許金融分析師（CFA）協會的《2023年美世CFA Institute全球退休金指數》顯示，香港退休金制度的總分較2022年低0.7分。評級則維持在「C+」，與美國、阿聯酋、哥倫比亞、法國一樣，在這個評級的退休制度「既有優點，也有主要風險或缺點需要解決；倘若情況未能改善，其成效及可持續性或受質疑」。

報告乃根據3大指標計算每個國家或地區的退休制度分數，3大指標分別是「充足性」、「可持續性」、「完整性」，除了衡量制度福利多寡，亦評估了退休金覆蓋率、公共開支、通脹、監管以至市民對制度的信心等因素。

港未來年齡結構問題嚴重

香港在「充足性」指標得分最低，按年跌9.6分至51.9分，主要是經合組織公布的淨替代率（即退休收入佔退休前收入比重）下跌。「可持續性」得分按年升9分至61.1分。至於最高分的「完整性」，按年持平在87.6分。

值得留意的是，目前17個國家或地區生育率低過1.5（即每名婦女平均生育1.5名子女），當中香港低至0.77。作為評分項目之一，報告點出有關地區未來年齡結構的嚴重問題，即使吸納移民可以在短期內提供幫助，但長遠而言難言是可靠解決方案。

那麼香港應如何提高分數？美世的建議與去年一樣，包括強制把部分退休金需透過分期提取，以化為退休收入；鼓勵提高家庭儲蓄水平及「銀髮族」的勞動參與率等。實際上，滙豐之前發表一項調查指，逾七成港人出於經濟原因預計退休後仍會工作，指醫療成本上升和通脹為退休最大憂慮。

荷蘭冰島丹麥名列前茅

回說退休制度排名，今年稱冠全球的是荷蘭，總得分85，其次是冰島、丹麥及以色列，分別獲83.5分、81.3分及80.8分，評級全為「A」。雖然荷蘭退休制度正進行重大改革，轉向既定儲蓄（Defined Contribution）計劃，但報告指其資產基礎強大及監管健全仍得以提供良好的福利。

另外，位列第7的新加坡，得分為76.3，評級「B+」，排名較去年升兩位之餘，是唯一打入頭10的亞洲國家。至於英國排第10，美國排第22，日本排第30，內地排第35，墊底的是阿根廷。

息口通脹高企影響回報

美世表示，隨着出生率持續下降，大多數國家的人口結構正在發生顯著變化。如今疫後環球經濟正面臨高通脹、高利率的威脅，地緣政治的不確定性亦衝擊投資回報，給退休保障制度增添壓力。這也讓依賴年輕納稅人為上幾代人退休金提供支持的即收即付（Pay as-you-go）制度帶來深遠影響，許多政府需要解決減少福利或提高領取退休金資格年齡等非常棘手的問題。

該機構續指，近年見到更多國家把退休金制度由既定收益（Defined Benefit），轉向既定儲蓄，以把投資回報、通脹及壽命等相關風險推給市民，但很少有制度能夠在為退休人士提供足夠保障的收入時，還給他們尚在工作期間留下一定靈活性。