新世界與潤地簽署北都區項目合作協議　提供1800伙住宅

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團在北部都會區擁有約1,500萬平方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作建構全港首個北部都會區項目，讓集團擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區。

華潤置地董事會主席李欣表示，華潤置地與新世界發展於2022年10月簽訂戰略合作協議，超前布局、共同探索開發北部都會區的潛在合作機會。隨着政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，雙方取得重要進展，成功推動元朗項目落地。

新世界與華潤置地早於去年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性。是次簽署的合作協議，主要就北都共同發展制定了框架，其中2幅位於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，預計可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位，預計明年動工