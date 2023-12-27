蔚來股價高開近15%　行政轎車ET9亮相

蔚來指，ET9是全棧技術布局和全球領先科技的結晶之作，匯集17項全球首發技術、52項同級領先技術，已申請專利達到525項。

ET9車長5,325毫米、寬2,016毫米、高1,620毫米、軸距3,250毫米。ET9搭載「全域900V高壓架構」，最高電壓925V、充電峰值功率600kW、充電峰值電流765A。900V超充快換補能體系能夠實現通過換電3分鐘滿電出發，或充電5分鐘續航增加255km的表現。

此外，ET9搭載自研智能系統架構，中央計算平台Adam 2.0支持智能駕駛、智能座艙、智能底盤、車身、動力、雲域6大板塊的計算功能，並搭載蔚來首款自研5nm車規級智能駕駛晶片——神璣NX9031。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，ET9作為智能電動行政旗艦，全面展現蔚來的研發實力和成果，將行政旗艦轎車帶入智能電動時代，代表蔚來持續向上衝擊高端市場的決心、信心與進取心。

蔚來也發布第四代換電站與640kW全液冷超快充樁。第四代換電站支持多品牌共享換電，換電時間縮短22%；配備站頂光伏系統，每座站每年節約近1.8萬度電。2024年，蔚來目標新增1,000座換電站，新增20,000根充電柱，進一步提升用戶體驗。