【高盛推介】美指繼續做好　納指、標指創新高

高盛(亞洲)有限責任公司：早前有評級機構表示，日前美歐英貨幣政策利率或已到達本輪收緊周期的頂點，並料美聯儲、歐央行及英倫銀行下一個貨幣政策的行動或將減息。

美股於本周一假期後昨晚(26日)復市，美股做好，當中納指最高見16,907點，創歷史新高，收報16,878點，升101點或約0.6%，亦創歷史新高。道指升159點或約0.4%。標指最高見4,784點，創今年新高，收市升20點或約0.4%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向吸納，分別錄得約90萬及10萬元資金流入。

道指方面，好倉於上周一至上周三共錄得約30萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，上周5個交易日共錄得約240萬元資金流入。

標指方面，好倉於上周三至上周五皆錄得小量資金流入。淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約40萬元。

納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿16.7倍，低面值、高槓桿。

納指沽10102，行使價14,000點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.8倍，中期、時間值損耗較低。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿10.7倍，中長期。

道指沽10111，行使價33,000點，2024年06月21日到期，實際槓桿13.2倍，輕微價外、高槓桿。

標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月21日到期，實際槓桿11.0倍，中年期。

蘋果公司認股證條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.9倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.9倍。

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