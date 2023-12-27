專家料中國經濟明年放緩至4.6% 房產外還有一關鍵風險...

中國經濟疫後復甦不似預期，經濟學家對明年前景不太樂觀。外媒訪問了25位專門研究中國經濟的專家的調查結果顯示，他們普遍估計2024年中國經濟增速將從今年預測的5.2%，放緩至4.6%，與官方設定的5%增長目標尚算接近。影響中國經濟增長前景的主要因素，分別是房地產市場持續低迷及國內消費乏力。

報道引述標普全球評級意見，該行認為視乎房地產市場實際表現，中國經濟增速有可能降至2.9%。標普全球評級亞太普全球亞太區信貸研究主管Eunice Tan相信，房地產市場下行的影響將在2024年漸漸展現出來，又認為樓市的境況正拖累中國經濟反彈，這個惡性循環進一步衝擊樓市銷售。

瑞士寶盛集團經濟學家艾Sophie Altamat表認同，預測房地產市場的修正可能在2024年持續，或將拖累投資、家庭信心與地方政府財政。高盛集團首席中國經濟學家閃輝則預料，2034年中國的實際國內生產總值(GDP)將放緩至僅3%。

被問及中國明年關鍵的經濟挑戰時，大多數點出「房地產市場疲軟」與「消費者信心低迷」兩大風險，反映人們對於內地刺激措施效用感到憂慮。其他經濟挑戰還包括人口下降、去槓桿等。