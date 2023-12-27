三星李在鎔蟬聯南韓最富股東　家人緊隨其後

外媒引述企業追蹤機構Score周三(27日)表示，全球科技巨頭三星電子(Samsung Electronics)會長李在鎔仍是南韓最富有股東，該國最富有的100人持有的股票價值在過去一年漲近20%。

據Score稱，截至周二(26日)，李在鎔持有價值14.7萬億韓圜(約887.22億港元)的股票，較去年12月29日上漲約26%，其財富增長速度是南韓富豪中最快，過去一年激增近3萬億韓圜。隨後是其母親洪羅熙、兩個妹妹李富珍及李敘顯，股票資產分別為9.2萬億韓圜、約7萬億韓圜及約6萬億韓圜。

儘管經濟放緩，但南韓股市仍上漲，南韓KOSPI指數過去一年漲16.4%，其中雲集科技股的KOSDAQ指數飆近25%。前100名最富有股東擁有的上市股票合共價值118.8萬億韓圜，比去年同期增長19.5%。

不過，南韓移動通訊營運商Kakao的創辦人兼會長金範洙持有的股票在一年內跌1.4%，SK集團會長崔泰源及化妝品製造商愛茉莉太平洋(Amorepacific)會長徐慶培的股票分別跌7.4%及14.2%。