萊坊：今年樓價料挫達7%　2024上半年再跌半成

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價走勢，11月指數按月再下跌約2%，5至11月已合共下跌10.8%，令今年原先上升的樓價倒跌約5.6%。

高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然樓市減辣，但由於購買力需要更長時間釋放，市場短期內亦欠缺信心，預計樓價2023年全年樓價將下跌6至7%。明年樓價走勢呈L型，上半年住宅樓價面對阻力仍然很大，明年上半年仍有機會再下跌約3至5%。

市場預期美國加息周期已經完結，但預計高息因素到明年下半年才會淡化，而今年香港按息仍有機會輕微上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

近期整體成交量已回落至通關前的甚低水平，市場整體購買力嚴重不足，預計全年一、二手成交量約43,000宗。

發展商最近開始大幅減價去貨，受貨尾囤積影響，相信推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金上升約7%，相信未來數月住宅租金走勢保持平穩，明年再升約5至8%。