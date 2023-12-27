利嘉閣：樓價恐創廿年最長跌浪 農曆新年後始見小陽春

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數連跌7個月，累積跌幅達約10.78%，12月樓價極大機會維持跌勢，屆時將創自2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，二十年來最長的跌浪。

他指，11月份樓價指數創逾6年半新低，今年累跌約5.59%，較2021年9月的歷史高位398.1點，跌幅更達約20.62%。但按月跌幅已輕微收窄，主要受惠減辣效應及美國當時暫停加息，不過在11月初地皮接連流標及新盤銷情緩慢下，整體氣氛依然低迷。

展望12月份市況，減辣成效並未彰顯，新盤持續以低價開售，對二手業主構成龐大壓力，雖然整體交投略有好轉，但多為減價及低價成交，料12月跌幅收窄至約1.5%。

他估計，第四季樓價累積跌幅料達約5.48%，全年樓價最終料跌約7%，至於明年首季，因屬傳統淡季之故，樓價料在低位整固築底，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春，之後價量再慢慢拾級而上。

租金走勢方面，預期12月份租金在專才租賃需求持續增加下，仍可升約0.3%，第四季料累升約1.06%，而全年租金冀漲約6.76%。