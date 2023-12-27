中原陳永傑：倘樓價續跌累經濟　港明年初或進一步減辣

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月下旬施政報告為樓市減辣，惜11月份樓價指數續跌，反映減辣力度不足，一手發展商減價傾銷，尤以上車盤減價戰最為激烈，令二手難以匹敵，情況以新界區尤為明顯，新盤以低價開售影響下，11月份新界區實用面積431方呎以下細單位按月跌3.47%，首11個月則已累挫約8.93%。至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數按月下調約1.94%，今年首11月，更已大幅累挫約6.17%。

他相信，整體經濟下行，經濟復甦未如預期，以豪宅市場首當其衝。12月份樓市迎來多個利好消息，如政府重啟投資移民計劃，將為香港帶來住屋需求，加上美國聯儲局官員預測明年將減息三次，若港府意識到樓價繼續下行對香港整體經濟產生的危機，明年初或會進一步減辣，首季有望出現成交量小陽春，樓價亦有望於上半年升5%。

樓價雖跌，租金指數卻連升10個月。他稱，引入人才計劃為香港創造龐大住屋需求，撐起租賃市場，令租金得以跑贏樓價。樓價跌，租金升，令租賃回報持續向升，加上近日香港存款利率下調，相信可吸引部分資金重投物業市場。