政府擬立法監管穩定幣發行　諮詢期至明年2月底

財庫局和金管局聯合發表公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見，諮詢期由即日起至2024年2月29日。

隨着虛擬資產愈趨普及，透過風險為本和靈活的方式監管法幣穩定幣發行人，可適當地管理潛在的貨幣與金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限。

立法建議已考慮到金管局在去年發布的《加密資產和穩定幣的討論文件》所收集到的市場和公眾意見、與持份者的持續討論、本地的市場情況和需要，以及相關國際標準。

其一、透過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人？須獲取金融管理專員發出的牌照；

其二、規定只有指定持牌機構可以提供購買法幣穩定幣的服務，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者；

其三、禁止非持牌發行人的法幣穩定幣發行；或非指定持牌機構所提供的購買法幣穩定幣的服務；

其四、賦予當局所需權力，因應虛擬資產市場的快速變化調整受監管穩定幣及活動的範圍；及

其五、提供過渡安排，以促進監管制度順利施行。

金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確保制度切合監管目標。「沙盒」相關詳情將另行公布。