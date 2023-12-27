金管局余偉文：穩定幣倘欠監管　金融體系恐受威脅

財庫局與金管局聯合發表公眾諮詢文件，金融管理局總裁余偉文發表《匯思》表示，雖然虛擬資產市場仍有待成熟，但可以預見它將會繼續發展演變，而穩定幣則有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的介面。如穩定幣逐漸成為大眾選用的其中一種支付方式，數字支付與實體經濟可能會進一步結合，穩定幣是否真正具備「穩定」的條件，就會變得尤為重要。在缺乏監管的情況下，持有者將難以得到有效保障，金融體系的穩定亦可能受到威脅。

從持有者角度而言，若然穩定幣發行人未能保持充足的儲備資產以維持穩定幣的穩定價值，或未能在合理的時間內按面值贖回穩定幣，除了會令持有者蒙受金錢上的損失，亦會影響他們日常支付需求，因而擾亂經濟活動。另外，穩定幣發行人為滿足贖回要求，有可能需要在金融市場拋售儲備資產以換取現金、亦會對金融穩定造成衝擊。

他認為，有鑑於穩定幣所帶來的潛在風險，國際組織包括二十國集團(G20)轄下的金融穩定理事會已明確要求各地應對加密資產相關活動，包括穩定幣發行實施監管。香港亦須建立一套既切合本地情況，並依循國際標準與慣例的監管制度，確保穩定幣名副其實。

根據香港擬議的制度，發行人若要在香港發行參考單一或多種法定貨幣的穩定幣(即法幣穩定幣)，則必須向金管局申請相關牌照。發行人將需要在港有實體存在和配置管理層，並符合一定的資本要求。持牌人應制定有效的穩定機制，例如維持由優質並具高流動性的資產(如相應幣種的銀行存款或短期債務證券)所組成的儲備資產並作妥善託管安排，以確保用戶能按照他們的意願隨時按面值將穩定幣換成法定貨幣。

持牌人亦需遵守相應的管治、風險管理及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施等。此外，當局亦計劃為其他有意提供穩定幣購買服務的市場參與者訂立規限，將要求只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣才可以售予零售投資者。