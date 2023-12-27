道期牛皮　油價微跌　金價企2060美元

美匯指數報101.11；港匯見7.8112；離岸人民幣(CNH)報7.1475；美元兌日圓報142.68；歐元處1.1051；英鎊報1.2716。金價報2,067美元。油價微跌，布油報80.68美元，紐油處75.31美元。比特幣見42,482美元。道指期貨跌26點。

-商湯日本推AI下棋機器人圍棋版。

-小米曾漲4%，明舉行汽車技術發布會，雷軍向華為等致敬。

-蔚來股價高開近15%，行政轎車ET9亮相。

-新世界與潤地簽署北都區項目合作協議，提供1800伙住宅。

●滬深三大指數高收。滬綜指收復2,900點關口，收報2,914點，升15點或0.54%。

內地經濟：

●專家料中國經濟明年放緩至4.6%，房產外還有一關鍵風險...

●中國11月規模以上工企利潤增29.5%，首11個月跌4.4%。

香港經濟：

●政府擬立法監管穩定幣發行，諮詢期至明年2月底。

●財庫局：電子貨幣流通性遠較現貨大，須打通藩籬。

●金管局余偉文：穩定幣倘欠監管，金融體系恐受威脅。

●金管局明年續辦金融峰會，已向大摩及滙豐等大行發首批邀請函。

●差估署：11月私宅售價指數按月再跌1.99%，連挫7個月。

外地經濟：

●以史為鑑！基金經理動作露玄機，日圓反彈或屆尾聲。

企業消息：

●豐田11月全球銷量增近14%，中國銷售升17%。

●Bitcoin年內彈1.6倍，幣安趙長鵬身家急漲1950億。

●三星李在鎔蟬聯南韓最富股東，家人緊隨其後。

●軟銀股價曾漲7%，獲T-Mobile US近600億元股份。

●Uber尋求夥拍電動車生產商，進軍日本的士市場。

●英特爾將斥逾1900億以色列建晶片廠，獲慷慨補貼近250億。