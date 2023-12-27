滙都I月初至今售18伙套現逾1億　關堡林料明年樓市平穩

他續指，自施政報告後，樓市成交增多，吸引不少專才入市，展望明年樓市平穩發展，惟走勢仍要視乎外圍經濟情況。對於差估署最新樓價指數繼續下跌，他認為，上述數字滯後，相信樓市將逐漸復甦。同系西半山寶峰有機會明年第二季再正式推出市場。

為配合該盤銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，由即日起至2024年1月31日，經該行購買上述項目一手單位的買家，將可獲價值約2.2萬港元的「北部都會區新年置業旅遊禮券」，名額4個，優惠總值8.8萬港元。展望明年，美國息口有望回落，對本港樓市有利，估計一手市場明年全年可錄約1.5萬宗成交，較今年約1.05萬宗大增。

此外，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，會為項目買家提供「高成數H按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2厘，封頂息率為4.125厘，現金回贈有2厘，年期最長可至30年。