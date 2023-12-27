證監會暫時吊銷侯炳良牌照　為期15個月

香港證監會暫時吊銷致德證券前客戶主任侯炳良的牌照，為期15個月，由2023年12月22日起至2025年3月21日止。在決定採取有關紀律處分時，已考慮到致德證券沒有設立任何相關政策或程序，以規定如客戶帳戶由第三者來操作必須有書面授權；及侯炳良過往並無受證監會紀律處分的紀錄。

證監會調查發現，侯炳良在2018年7月1日至2020年3月5日期間，曾允許一名第三者在沒有取得客戶的書面授權下，操作該客戶在致德證券的證券帳戶。該第三者是侯炳良的前客戶，並曾獲該客戶以口頭方式授權，於該客戶在致德證券的證券帳戶內作出投資決定和發出交易指示。侯炳良和該第三者亦曾在該客戶的證券帳戶內進行個人交易。

侯炳良的行為使該客戶蒙受未經授權的交易所引致的潛在損失，及使致德證券在當該客戶對其帳戶內的任何交易提出異議時須負上潛在的法律責任，同時亦令致德證券無法妥善監察該客戶帳戶的操作和其個人交易活動。

在採取有關紀律行動前，證監會已在較早前因致德證券和其負責人員犯有內部監控缺失和違反監管規定，而對他們進行了處分，即譴責致德證券，並罰款200萬元，同時暫時吊銷該公司的負責人員趙冠宇的牌照，至2024年7月14日止。