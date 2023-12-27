外管局：有案例以虛幣作媒介　開展非法買賣外匯

國家外匯管理局表示，近日最高法院和外匯管理局聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8宗，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件。外管局指，有案例以虛擬貨幣為媒介，開展非法買賣外匯。

外管局指，當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢與特徵：一是資金跨國轉移更為隱密。地下錢莊非法買賣外匯更採取跨境「對敲」模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環，有意逃避監管視線。

二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國範圍內多銀行、多層帳戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。

三是非法訊息發布傳播「社群媒體化」。社群網絡、直播平台充斥大量訊息，境外網站、聊天軟體提供私密交流工具，不法分子透過公開和私密聯絡發布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵後，在極短時間內更換網址捲土重來。

國家外匯局將切實落實中央金融工作會議部署和要求，嚴格執法、敢於亮劍，會同司法機關維持對非法跨境金融活動的高壓打擊態勢。